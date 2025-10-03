Новак Джокович започна с победа на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай

Четирикратният шампион Новак Джокович стартира с победа на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 на твърди кортове в Шанхай (Китай) с награден фонд над 9 милиона долара.

Сърбинът победи в два сета Марин Чилич (Хърватия) - 7:6(2), 6:4.

В третия кръг Джокович ще се изправи срещу германеца Яник Ханфман, който отстрани Франсис Тиафо (САЩ) с 6:7(9), 6:2, 6:1.

"Имах наистина труден старт срещу Марин, който, когато усеща топката, е толкова опасен и може да победи всеки. Той не ми даде време да си поема дъх, така че мисля, че се измъкнах от неприятностите с добър сервис, което очевидно ме прави щастлив", каза Джокович след мача.

Шестият поставен Бен Шелтън, който не беше играл заради контузия на лявото рамо след Откритото първенство на САЩ, отстъпи с 2:6, 4:6 на Давид Гофен в мач от втория кръг.

Номер 10 Холгер Руне (Дания) се наложи над Себастиан Баес (Аржентина) със 7:5, 6:4.

В други срещи американският тийнейджър Лърнър Тиен се наложи над Миомир Кецманович (Сърбия) с 4:6, 6:3, 6:4, Габриел Диало (Канада) спечели срещу Бенжамен Бонзи (Франция) с 6:4, 6:4, Валентин Вашеро (Монако) елиминира номер 14 Александър Бублик (Казахстан) с 3:6, 6:3, 6:4, а Юго Умбер (Франция) надделя над Джордан Томпсън (Австралия) с 6:3, 7:6(4).

19-ият поставен Франсиско Серундоло (Аржентина) постигна победа над Адриан Манарино (Франция) със 7:6(3), 7:6(4), Томаш Махач (Чехия) се справи с Матиа Белучи (Италия) с 6:3, 6:4, а Джовани Мпечи Перикар (Франция) спечели срещу Лука нарди (Италия) с 6:3, 7:6(4).

Номер 22 в схемата Флавио Коболи (Италия) загуби от Хауме Мунар (Испания) с 5:7, 1:6, а Талон Грикспоор (Нидерландия) победи Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:1, 1:6, 6:1.