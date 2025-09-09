БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Новакът в елита Добруджа се разделя с трима футболисти
Новакът в Първа лига Добруджа обяви раздяла с трима футболисти. Това са полузащитниците Румен Руменов, Ивайло Климентов и Ангел Ангелов.

32-годишният Руменов премина в Добруджа през миналата година, когато тимът бе част от Втора лига и помогна за спечелването на промоция в елита. Преди това юношата на Литекс бе играл за последно в Спартак Варна.

Също от Спартак, но още в края на 2023 година в Добруджа пристигна и Ивайло Климентов. 27-годишният полузащитник, чиято футболна кариера започва в школата на Валенсия, ще играе във втородивизионния Вихрен Сандански.

25-годишният Ангел Ангелов, който играе като ляво крило, акостира при добричлии от Черно море в началото на 2024 година.

"Целият клуб изказва благодарност за тяхната отдаденост, професионализъм и принос към отбора през времето, в което бяха част от него. Желаем им здраве и успех в бъдещите им професионални и лични начинания!", заявиха от Добруджа.

