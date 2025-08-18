Новата класика се пренася в Синсинати – Синер срещу Алкарас на пореден голям финал

За четвърти пореден път в рамките само на три месеца, Яник Синер и Карлос Алкарас ще се изправят един срещу друг в голям финал. Този път залогът е трофеят от Мастърс 1000 турнира в Синсинати, щата Охайо, САЩ.

По-рано през сезона двамата играха на финалите в Рим (Мастърс 1000), „Ролан Гарос“ и Уимбълдън. В първите два случая победител излезе испанецът, а Синер „взе реванш“ на тревните кортове в Лондон.

№1 и №2 в света блестят и в Синсинати. Яник Синер няма загубен сет от началото на турнира и ще влезе във финала, негов 8-ми в Мастърс 1000, в серия от 26 последователни победи на твърди кортове.

„Ще бъде много, много труден двубой. При всички положения се надявам, че ще оправдаем очакванията“, коментира Синер след успеха над Теренс Атман на полуфиналите. „Надявам се, че ще предложим тенис на много високо ниво. За нас играчите това е много важно, но същото важи и за хората, които ще дойдат да ни гледат. Ще видим какво представление сме подготвили за понеделник“, коментира №1 в света Яник Синер, който е и шампион от миналата година.

От своя страна Алкарас загуби два сета по пътя към финала, но испанецът се изправи срещу по-сериозни опоненти, поне що се отнася до позициите в ранглистата. По пътя си Алкарас се справи с Андрей Рубльов на четвъртфиналите и Александър Зверев на полуфиналите. Испанецът е напълно уверен в шансовете си да спечели шести трофей за сезона.

„Много се вълнувам, ще бъде велико“, каза Алкарас, за когото предстои седми последователен финал в АТР Тура. „Той спечели последната битка, преди това го победих два пъти. Определи мисля, че ще бъде интересно. За първи път през годината ще играем на финал на твърди кортове. Очаквам с нетърпение това предизвикателство“, добави шампионът от „Ролан Гарос“. „Наясно съм, че без съмнения, Яник е най-добрият тенисист в света на твърди кортове, както вероятно и на всяка друга настилка към този момент. Ще бъде велик мач, за който трябва да бъда подготвен“, каза още Алкарас.





След като пропусна три последователни мачбола във финала на „Ролан Гарос“ и регистрира пета поредна загуба от Алакрас, Синер успя да вземе частичен реванш и спечели битката между двамата на финала на Уимбълдън, сваляйки от трона шампиона в Лондон от предходните две години.



В преките дуели италианецът изостава с 5-8 победи.

„Способността да няма никакви слабости“. Така отговори Алкарас, когато бе попитан какво прави Синер толкова силен опонент. „Това е лудост. Той винаги успява да играе на най-високо ниво. От първата до последната точка в двубоя той те кара да страдаш. Способността да бъде толкова силен психически, точка след точка, да не допуска слабости дори за един гейм, го прави много, много специален“, добави испанецът.



И двамата – Синер и Алкарас, вече се класираха за Финалите на АТР в Торино през ноември. Испанецът има преднина от 1540 точки в годишната ранглиста, но Синер ще има възможността да съкрати изоставането си при победа тази вечер. По всичко личи, че двамата ще водят люта битка и за първото място до края на сезона.

Испанецът не пази добри спомени от участие във финал в Синсинати, където през 2023 г. отстъпи пред Новак Джокович в изумителна трисетова драма.

Мачът за трофея започва в 22:00 часа българско време.