Новата седмица със слънце и временни облаци

Днес времето ще е предимно слънчево, но следобед ще има повече облаци. На места в Източна България и планините може да превали слаб дъжд. Температурите ще са между 13° и 18°, а в югозападните райони – до около 21°. В София – около 15°.

В планините също ще има слънце, но с повече вятър и кратки превалявания на места. Температурите остават ниски – около 6° на 1200 метра и около 1° на 2000 метра.

По морето облачността ще е по-голяма, особено преди обяд, и на места ще превали. Температурите ще са около 10°–12°, а морето – сравнително спокойно.

През новата седмица ще има редуване на слънце и облаци. Валежите ще са редки, главно в планините. Температурите ще се задържат пролетни – без големи промени.

Към средата на седмицата облаците ще се увеличат и шансът за дъжд ще нарасне, особено в Западна България.