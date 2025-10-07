Нови победи за българските шахматисти на европейското отборно първенство в Батуми

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четвъртият кръг от шампионатa е в сряда.

Националните гарнитури на България при мъжете и при жените постигнаха победи в третия кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми.

Дамите, които са актуалните европейски шампионки, надделяха с 2,5:1,5 точки над Швейцария и оглавяват класирането с максималните 6 мач-точки.

Решителната победа в мача с швейцарките донесе Надя Тончева. На трета дъска с белите фигури състезателката на ШК "Левски" се наложи над Газал Хакимифард, което направи разликата в полза на българките.

На останалите три дъски бяха фиксирани ремита. Антоанета Стефанова направи такова с белите с Александра Костенюк в сблъсък на две бивши световни шампионки, Нургюл Салимова завърши при същия резултат с черните фигури със София Хризлова, а също с черните реми направи и Виктория Радева срещу Ор Шатил.

При мъжете българският състав вече е с 4 мач-точки след победата си с 3:1 точки над Белгия.

Ветеранът и старши треньор на отбора Кирил Георгиев даде преднина на отбора с победа на четвърта дъска с черните фигури над Ленерт Ленертс, а точка на спора сложи Радослав Димитров, който на трета дъска отказа Игор Глек.

На първа и втора дъска младите Мартин Петров и Момчил Петков завършиха ремита с Даниел Дарда и Сим Меревут, което бе достатъчно за втората поредна победа на българския състав.

Лидери в класирането при мъжете са отборите на Гърция и Сърбия с по 6 мач-точки.

Четвъртият кръг от европейския отборен шампионат е в сряда.

