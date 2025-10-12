Новите правила по пътищата в Гърция: глоби за дебело яке, джапанки и кафе зад волана

Гърция въвежда нов Кодекс за движение по пътищата, който налага глоби дори за на пръв поглед дребни навици на шофьорите.Сред най-изненадващите забрани е шофирането с дебело яке – според властите то ограничава реакциите и движенията на водача.

Също така всички чанти и покупки трябва да бъдат в багажника – ако пазарска чанта е на задната седалка и не е добре закрепена, това се счита за нарушение.

Носенето на качулка или джапанки по време на шофиране също може да ви донесе глоба, тъй като намалява контрола върху волана и педалите.

Освен това е забранено да се пие кафе или други напитки по време на шофиране. Разговорите по телефон, както и поставянето на мобилно устройство върху предното стъкло, също се наказват.

Дори сенниците на прозорците и честото използване на клаксона могат да ви донесат санкция.Гръцките пътни полицаи коментират, че вече няма дребни нарушения – всички правила се прилагат стриктно, а целта е повишаване на безопасността по пътищата.