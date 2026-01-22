БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новите устройства за изборите - как ще се гласува със сканиращите устройства?

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Да се гласува чрез сканиращи устройства предвиждат промените в Изборния кодекс, приети на второ четене в правната парламентарна комисия. Предстои текстовете да влязат в зала за окончателно гласуване, а междувременно председателят на парламентарната група на “Има такъв народ” Тошко Йорданов посочи, че има време сканиращи машини за гласуване да се вземат под наем още за тези избори.

Как функционират новите устройства и как ще гласуват избирателите, ако текстовете бъдат приети, обясни изпълнителният директор на „Села Норма“ Веслин Тодоров.

„Тази машина има същия сензорен екран и вътре горе-долу същите компоненти. Тя има две флаш памети, които са тук в един сектор отзад, може дори да се видят, където се записва резултатът от вота, по същия начин, както на сегашните машини. Има принтер, който е въпрос на методология, дали след всеки вот ще отпечатва нещо, въпреки че не е много логично“, обясни той.

По думите му сканиращото устройство отчита гласовете чрез специална хартиена бюлетина, която избирателят попълва ръчно.

„Бюлетината е това, което всъщност показва как е гласувал гласоподавателят, но със сигурност отпечатва данните при началото на вота, че няма отчетени някакви резултати в края на вота. Да калкулира резултатите, тя може да отпечата и готов протокол. Тук има обаче скенер, който е в тази зона, където е зелената светлина, който всъщност прочита данните от бюлетината.“

Тодоров уточни, че бюлетината не трябва да бъде сгъвана и трябва да бъде отпечатана на специална хартия.

„Избирателят я попълва съобразно правилата и идва към машината, не трябва да я сгъва в никакъв случай. Бюлетината може да бъде по-дълга. Може да бъде един метър дълга. В зависимост от партиите и кандидатите.“

Той уточни, че избирателите не бива да носят свои маркери.

„В никакъв случай. Това е специален маркер. Специален, без да е нещо уникално. Сигурно може да се купи от магазина. Просто разликата е, че е бързо съхнещ, за да няма риск да се зацапа сканиращото устройство и да се провали вота.“

Устройството позволява и корекция на вота, ако избирателят прецени, че е допуснал грешка.

По отношение на сигурността Тодоров заяви, че защитите са съпоставими с тези на досегашните машини.

Той коментира и дали е реалистично новите устройства да бъдат осигурени за предстоящите избори.

„От наша гледна точка ние можем да осигурим 1000, 2000, 3000, 4000 хиляди машини под наем, които да бъдат използвани за тези избори и дори да се справим вероятно с обслужването им. Със сигурност не можем да доставим 14 или 15 хиляди машини, още по-малко не можем да ги обслужим.“, каза Тодоров.

А как ще се гласува с новите устройства евентуално, обяснява във видеото Веселин Тодоров, изпълнителен директор на "Сиела-Норма"?

#сканиращи устройства #"Сиела Норма" #Веселин Тодоров #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
2
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
3
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
4
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа
5
Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
6
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Политика

Радостин Василев: Очаквам партньорство с Румен Радев за махане на модела Борисов-Пеевски
Радостин Василев: Очаквам партньорство с Румен Радев за махане на модела Борисов-Пеевски
Депутатите обсъждат по-строг контрол върху атракционите Депутатите обсъждат по-строг контрол върху атракционите
Чете се за: 01:05 мин.
Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
Отново протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставката на Сарафов Отново протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставката на Сарафов
Чете се за: 00:50 мин.
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега? Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават онлайн обучение
Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават онлайн обучение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно споразумение" за Гренландия След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно споразумение" за Гренландия
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Войната в Украйна: Разговори Тръмп - Зеленски и Путин - Уиткоф
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Съветът за мир за Газа - колко държави ще приемат поканата на Тръмп?
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
В знак на солидарност с Гренландия - протестна мода, вдъхновена от...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ