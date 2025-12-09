БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новият Бюджет 2026 г. влиза за разглеждане във финансовата комисия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

План-сметката предвижда 10% ръст на доходите в публичния сектор, 3% дефицит и увеличение на пенсии и социални плащания

властта среща синдикати работодатели корекция бюджета
Слушай новината

Новият проектобюджет за 2026 година влиза за разглеждане във финансовата комисия в парламента. Вчера на заседание на кабинета план-сметката за следващата година беше одобрена.

Преди това социалните партньори от Тристранния съвет също дадоха зелена светлина за проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса. В бюджета за догодина е предвиден ръст на доходите с 10% в публичния сектор, вместо първоначалният вариант от 5 на сто. Заложеният дефицит в бюджета се запазва на 3%.

Минималната работна заплата става 620 евро и 20 евроцента, а максималният осигурителен доход – 2300 евро. Майчинството през втората година става 460 евро. Предвидено е и увеличение на пенсиите между 7 и 8 процента от юли следващата година.

Отпадат вдигането на осигуровките с 2 процентни пункта, увеличаването на данък дивидент на 10 на сто, както и въвеждането на софтуера за продажбите на търговците. След като план-сметката се разгледа и гласува от комисиите в НС, предстои гласуването й от депутатите на първо четене и в пленарната зала.

#финансова комсиия #Бюджет 2026 #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
1
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
2
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
3
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
4
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две международни състезания
5
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две...
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
6
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
3
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
4
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
6
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?

Още от: Финанси

Рекорден оборот за 2025 година отчита Българската фондова борса
Рекорден оборот за 2025 година отчита Българската фондова борса
Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата
Чете се за: 02:40 мин.
Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност
Чете се за: 05:12 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026 Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен, постигнат е консенсус по ключови теми Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен, постигнат е консенсус по ключови теми
Чете се за: 03:42 мин.
БНБ променя лиценза на „Борика“ заради преминаването към еврото БНБ променя лиценза на „Борика“ заради преминаването към еврото
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Новият Бюджет 2026 г. влиза за разглеждане във финансовата комисия
Новият Бюджет 2026 г. влиза за разглеждане във финансовата комисия
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8-и декември
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ