Ново попълнение на Борусия Дортмунд ще отсъства един месец от терените

Новопривлеченият нападател на Борусия Дортмунд Фабио Силва ще отсъства от игра поне още 4 седмици, пише германският вестник "Билд".

23-годишният португалец има упорита контузия на аддуктора и не се очаква бързото му завръщане на терена.

Ако опасенията на лекарите се изпълнят, това означава, че Силва гарантирано ще пропусне следващите мачове на Борусия Дортмунд срещу Ювентус, Хайденхайм, Майнц и Волфсбург.

Португалецът беше привлечен от германския тим през август от английския Уулвърхемптън и подписа договор до 2030 година.