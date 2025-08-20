Ново разочарование за Стефанос Циципас. Поставеният под №1 в схемата грък загуби от китаеца Бу Юнчаокете с 3:6, 2:6 във втория кръг на турнира на твърда настилка в Уинстън-Сейлъм (САЩ). Надпреварата е от сериите АТР 250 и е с награден фонд близо 800 000 долара. Тя служи за генерална репетиция преди началото на последния за сезона турнир от Големия шлем – US Open, който започва в Ню Йорк в понеделник.

Циципас отстъпи след 88 минути игра срещу 76-ата ракета в света. За гърка това беше пета загуба за последните шест двубоя. Той приключи срещата с внушителните 33 непредизвикани грешки.

В третия кръг китаецът ще срещне аржентинеца Мариано Навоне, който надигра 16-ия поставен Маркос Хирон (САЩ) с 6:2, 6:2.

„Когато отстраниш толкова високопоставен тенисист със сигурност влияе на увереността ти. Не е лесно да спечелиш последователни двубои на ниво АТР, а от началото на годината з го сторих доста пъти“, коментира Юнчаокете след успеха.

Вторият в схемата Талон Грикспоор от Нидерландия също отпадна в тази ранна фаза след поражение от унгареца Мартон Фучович с 3:6, 6:4, 3:6.

Защитаващият титлата си италианец Лоренцо Сонего, номер 5 в схемата, продължава напред след победа над Стефан Достанич (САЩ) с 6:3, 6:7(2), 7:6(3).