Новото попълнение в Трабзонспор Андре Онана ще дебютира срещу Фенербахче в неделя

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана финализира трансфера си под наем в турския Трабзонспор, съобщиха от отбора от Висшата лига.

Преминаването на Онана се обмисляше, след като клубът придоби Сене Ламенс от Роял Антверп в деня, в който изтече крайният срок за трансфери миналата седмица. Подписването на Ламенс за 18.2 милиона паунда остави Юнайтед с четирима вратари и макар от ръководството да заявиха, че няма проблем да имат толкова много, бъдещето на Онана вече беше под въпрос.

Турският национал Алтай Байъндър започна и трите мача на "червените дяволи" във Висшата лига този сезон, докато 29-годишният Онана е играл само веднъж - при изненадващата загуба на Юнайтед във втория кръг за Купата на лигата от четвъртодивизионния Гримсби Таун след изпълнение на дузпи. Онана имаше вина и за двата гола на Гримсби.

Онана беше привлечен от Интер за 47.2 милиона паунда през 2023 година и оттогава непостоянството му го прави мишена на остри критики. Той беше номер 1 през миналия сезон, но контузия в подколянното сухожилие го извади от предсезонните мачове, пише Ройтерс.

Трансферният прозорец на Турция затваря днес и се очаква Онана, който има ангажименти с националния тим на Камерун, да дебютира срещу Фенербахче в неделя.

Том Хийтън е четвъртият вратар на Манчестър Юнайтед.