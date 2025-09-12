БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новото попълнение в Трабзонспор Андре Онана ще дебютира срещу Фенербахче в неделя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази
андре онана отличен фифпро хуманитарна дейност африка
Снимка: БТА
Слушай новината

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана финализира трансфера си под наем в турския Трабзонспор, съобщиха от отбора от Висшата лига.

Преминаването на Онана се обмисляше, след като клубът придоби Сене Ламенс от Роял Антверп в деня, в който изтече крайният срок за трансфери миналата седмица. Подписването на Ламенс за 18.2 милиона паунда остави Юнайтед с четирима вратари и макар от ръководството да заявиха, че няма проблем да имат толкова много, бъдещето на Онана вече беше под въпрос.

Турският национал Алтай Байъндър започна и трите мача на "червените дяволи" във Висшата лига този сезон, докато 29-годишният Онана е играл само веднъж - при изненадващата загуба на Юнайтед във втория кръг за Купата на лигата от четвъртодивизионния Гримсби Таун след изпълнение на дузпи. Онана имаше вина и за двата гола на Гримсби.

Онана беше привлечен от Интер за 47.2 милиона паунда през 2023 година и оттогава непостоянството му го прави мишена на остри критики. Той беше номер 1 през миналия сезон, но контузия в подколянното сухожилие го извади от предсезонните мачове, пише Ройтерс.

Трансферният прозорец на Турция затваря днес и се очаква Онана, който има ангажименти с националния тим на Камерун, да дебютира срещу Фенербахче в неделя.

Том Хийтън е четвъртият вратар на Манчестър Юнайтед.

Свързани статии:

Тежката фланелка
Тежката фланелка
Чете се за: 06:05 мин.
#ФК Манчестър Юн #Андре Онана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски шампион, който създава олимпийска шампионка
6
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Европейски футбол

Милан без Рафаел Леао и срещу Болоня
Милан без Рафаел Леао и срещу Болоня
Къде се намира феноменът Килиан Мбапе в класациите по голове, асистенции и мачове за националния отбор на Франция Къде се намира феноменът Килиан Мбапе в класациите по голове, асистенции и мачове за националния отбор на Франция
Чете се за: 03:07 мин.
Завръщането на Пол Погба се отлага Завръщането на Пол Погба се отлага
Чете се за: 01:00 мин.
Оперираха Луис Енрике Оперираха Луис Енрике
Чете се за: 00:45 мин.
Повдигнаха 74 обвинения срещу Челси за финансови нарушения Повдигнаха 74 обвинения срещу Челси за финансови нарушения
Чете се за: 01:00 мин.
Онана вече е в Турция, позира с фланелката на Трабзонспор Онана вече е в Турция, позира с фланелката на Трабзонспор
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Излизат резултатите за качеството на водата от първия сондаж в Плевен
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ