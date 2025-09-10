тежката фланелка

Вчера разсъждавах над шансовете на Джанлуиджи Донарума да се впише в състава на Хосеп Гуардиола най-вече заради непредвидимостта на испанския мениджър на „гражданите“. Така и така сме на вратарска тематика, да погледнем какво се случва и при другия отбор от град Манчестър, който напоследък е доста осмиван заради непрестанните вратарски неволи и откровени гафове.

Всички привърженици на „червените дяволи“ се надяват, че с напускането на Андре Онана, който потегля към другия край на континета и турския Трабзонспор, проблемите ще спрат. Нещата обаче не функционират по този начин и едва ли грижите се отстраняват като с магическа пръчка. Дошъл с отлична визитка и прословутия, рекламен, вратарски слоган напоследък – „Играе добре с крака“ – камерунецът Онана си тръгва от „Олд Трафорд“ като едно от най-големите разочарования в последно време изобщо в английския футбол. Пазил на вратата на Манчестър Юнайтед в сезон, в който отборът беше доста близко до зоната на изпадащите в крайното класиране, не спечели нито един от другите домашни трофеи и загуби финала в Лига Европа от Тотнъм. Фланелката на Юнайтед се оказа прекалено тежка за стража.

Дори поведението на Рубен Аморим и изказванията му след мача с Бърнли красноречиво подчертаха вратарската криза в отбора. За Юнайтед се задава мач именно срещу Сити.

„Червените дяволи“ вече платиха 18 милиона паунда на Роял Антверп за Сен Ламенс, който трябва да внесе някакво спокойствие, макар че е доста скромен опит в подобни големи битки. Сделката с Емилиано Мартинес се нравеше повече на запалянковците, но тя пропадна и героят от финала на Мондиала в Катар си остана в Астън Вила.

В първите три кръга от Висшата лига за Юнайтед пазеше резервата в турския национален отбор Алтай Баяндър, който определено не убеди, че може да бъде дългосрочният избор за номер 1 под рамката на разклатената врата. Грешка срещу Арсенал, колеблив срещу Фулъм, несигурен срещу Бърнли. Не изглежда като особено сигурна опция за гостуването на Сити през уикенда, но дали и Ламенс е готов за подобно огромно предизвикателство?

Андре Онана беше наблюдаван старателно в подозрение на три години от Едвин ван дер Саар, когато заемаше директорски пост в АЯКС. Някогашният нидерландски вратар защитаваше Онана дори след първия му сезон на „Олд Трафорд“, който беше разочароващ по всеки критерий. Дори в контрола преди началото на въпросния първи сезон Онана беше прехвърлен от центъра срещу Ланс – случка, която сякаш загатна в каква посока ще се развиват събитията за камерунския национал. И изведнъж човекът, който дойде с умението да играе добре с крака и да подава на близка дистанция, трябваше да рита топката силно напред, за да изпълнява указанията на мениджъра си Ерик тен Хаг. Мениджър, с когото беше работил в АЯКС преди години и мениджър, който съсече Давид де Хеа в мераците му да остане в Манчестър, точно за да има място за Онана. Кариерата на Андре получи възможно най-лошия старт.

Мина време, репутацията му се влоши, стигна се дотам, че играч като Неманя Матич, който беше играл на „Олд Трафорд“, да го опише като „един от най-лошите вратари в историята на клуба“. Да, Матич е близък приятел на де Хеа. Да, Матич беше част от Лион при това изказване, а на французите им предстоеше мач именно срещу Ман Юнайтед. И – да, психическата атака сработи и Онана отново сбърка два пъти за головете на „хлапетата“.

Веднага след двубоя с Лион Баяндър стартира срещу Нюкасъл във Висшата лига и доверието сякаш вече безвъзвратно беше изчезнало. За да дойде и окончателният край. Тъжен край срещу четвъртодивизионния Гримзби и отпадане от Купата на Лигата, като камерунецът отново беше с вина и за двата гола на откровения аутсайдер.

Да си вратар на Юнайтед, въобще играч на Юнайтед, трябва да си дебелокож. Това е реплика на Фил Джоунс, който изигра 229 мача с червената фланелка за 12 сезона. За този период седем вратари пазиха за отбора във Висшата лига – Бен Еймъс, Андерс Линдегоор, Давид де Хеа, Виктор Валдес, Серхио Ромеро, Жоел Перейра и Дийн Хендерсън.

„Фланелката на Юнайтед е прекалено тежка за някои хора“, каза още Джоунс за ББС.

Грешките на вратарите се помнят дълго, а и обикновено са с фатални последствия за каузата на тима. А при Онана те бяха прекалено много.