БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Чао, Джиджо!

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:42 мин.
Спорт
Запази
чао джиджо
Слушай новината

Колко добре познавате Хосеп Гуардиола? Толкова добре, че да го назовавате на малко име? Толкова добре, че да можете да разгадаете следващия му ход? Допирът до социалните мрежи в последните години вкара хората в заблуда, че са прекалено наясно с всички по-известни спортисти и треньори. Денонощно имате информация за някого или просто сте свикнали да го наблюдавате край страничната линия в случая с испанеца и автоматично започвате да мислите, че сте способни да предвидите какви ще бъдат действията му.

В крайна сметка – Пеп е в треньорския занаят вече 20 години. Бил е начело на три клуба в три различни държави от най-силните първенства, побеждавал е стотици пъти, говорил е безкрайно на пресконференции всяка седмица. Дори когато отиде да се позабавлява, пак ще знаете какво прави. Справка – снощния финал на Откритото първенство на Съединените Щати, когато камерите показаха испанския специалист на трибуните, радващ се на уменията на своя сънародник на корта.

Биографични материали и телевизионни продукции като Pep Confidential разкриват допълнително какво се случва зад кулисите и как функционират големите футболни клубове и гениите зад успехите им. И все пак – една от причините, поради които Гуардиола е толкова популярен, пък и успял, е че остава енигматичен. Труден за разгадаване, труден за „прочитане“, както биха казали покер-играчите. Човек, който твърди, че ненавижда тики-така, а всъщност той беше сред основоположниците на този стил във футбола, когато печелеше мач след мач в Барселона. Човек, който би оставил впечатлението у вас, че иска да пусне в игра 11 полузащитници, които да си подават непрестанно топката, само за да спечели втория си требъл с четирима централни бранители в линия. Без типични бекове. Луда работа. Човек, който обича да играе без централен нападател, с фалшива деветка, с доминиращ голаджия.

Още ли твърдите, че познавате Пеп? Както се казваше едно време по MTV – „мислите си, че знаете, но всъщност нямате никаква идея“.

Когато Манчестър Сити подписа с Ерлинг Холанд, всички смятаха, че норвежецът трудно ще се впише в представите на Гуардиола за футбола. Най-вече заради очакванията и изискванията на испанеца по отношение на пасовете, дрибъла и комуникацията с останалите играчи в тима. Да не забравяме, че Холанд вкара обикновено с първото си докосване, а това не се вписва в разбиранията на Пеп за футбола, в които се включват безконечни подавания и съвършено боравене с топката, която се докосва доста повече от веднъж. Какво стана ли? Ерлинг вкара 50 гола във Висшата лига по-бързо от всеки друг играч в историята, стана голмайстор на английския шампионат в 2 от първите си 3 сезона, а статистиците и изчисленията казват, че той ще подобри рекорда на Алън Шиърър за най-много голове във Висшата лига след 4 години.

И ако да вкарваш голове е най-важната задача във футбола и Ерлинг е успял да влезе под кожата на Гуардиола, тогава как ще се справи още един човек, за когото на пръв поглед не си личи да може да се впише лесно в машината на Пеп: Джанлуиджи Донарума.

Джиджо направи дебюта си за Милан на 16, за първи път носи фланелката на Италия на 17. Човек би си казал, че той е в световния футбол вече от толкова дълго, а вратарят всъщност тепърва ще навлезе в златните години за своя пост.

На 26 години, той доближава мач номер 500 в кариерата си. Донарума беше избран за играч на първенството на ЕВРО 2020, когато спаси дузпи на Уембли и донесе първа титла на Стария континент за адзурите от 60 години. Носител на наградата „Лев Яшин“, която вероятно ще му бъде връчена и тази година след требъла с Пари Сен Жермен.

Само ще добавя, че той е единственият футболист от Италия, който е номиниран за Златната топка за 2025. Но сега вече започва дискусията относно играта му с крака, дългите подавания, подавания под напрежение, точни подавания.

Специалистите в Англия вече дори започнаха да се произнасят, че Донарума трудно ще се приспосби към желанията на Гуардиола. Просто испанецът не вижда вратаря като обикновен страж, чиято функция е просто да спасява удари. Той иска вратарят му да участва дейно в изграждането на атаките. Да припомняме ли, че преди години Пеп пожела да пази с Клаудио Браво вместо с доказан в отразяването на удари от всякакви дистанция вратар като Джо Харт, просто защото чилиецът боравеше по-добре с топката? Може би не се получи по най-добрия начин. После дойдоха бразилците Едерсон и Алисон (в Ливърпул) и всичко се промени. Полеви играчи, които носят ръкавици. Ново поколение вратари. Новото нормално, както се казваше по времето на пандемията. Новото нормално, което не бива да бъде считано за нормално. Шантава работа. Да видим как ще се справи с новото си огромно предизвикателство Джанлуиджи Донарума. И дали след време той ще се прегръща с Хосеп Гиардола. Кой знае, може пък той да е Холанд на вратарите...

# Пеп Гуардиола #Хосеп Гуардиола #Джанлуиджи Донарума

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
1
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
2
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
4
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
5
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
6
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Aнализи

Не искаме топката. Искаме преса
Не искаме топката. Искаме преса
Чуждите наши Чуждите наши
Чете се за: 05:25 мин.
Колко знаем за Англия на Томас Тухел? Колко знаем за Англия на Томас Тухел?
Чете се за: 06:15 мин.
Чудото вече е факт Чудото вече е факт
Чете се за: 06:15 мин.
Пълен напред! Пълен напред!
Чете се за: 05:25 мин.
Те идват! Те идват!
Чете се за: 06:00 мин.

Водещи новини

Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
2600 декара са засегнати от пожара в Рила 2600 декара са засегнати от пожара в Рила
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Сакар Продължава борбата с огъня в Сакар
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Втори ден от визитата на Росен Желязков в Черна гора
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Франсоа Байру ще депозира оставката си пред Макрон
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Удариха с дрон една от лодките на хуманитарната флотилия за Газа
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ