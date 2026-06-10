НСА събра деца от българските общности зад граница на Юнашки игри в Равда

Националната спортна академия "Васил Левски“ беше домакин и съорганизатор на Юнашки игри за деца от традиционните български общности извън пределите на страната. Инициативата се проведе от 8 до 11 юни в базата за водни спортове на НСА в Равда и бе реализирана в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

В проявата се включиха около 80 деца – наследници на българи от Бесарабия, Банат и Западните покрайнини, които участваха в разнообразна програма, насочена към съхраняването на българските традиции, култура и национална идентичност.

Тържественото откриване на Юнашките игри се състоя в Стария Несебър, където младите участници бяха приветствани от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова и ректора на НСА проф. Красимир Петков.

Програмата включваше традиционни народни игри, спортни състезания, хора, песни, образователни беседи, творчески занимания и лагерен огън. Чрез различни културни и спортни активности децата имаха възможност не само да се съревновават, но и да изградят нови приятелства, обединени от принадлежността си към българските корени.

Организацията на инициативата бе поверена на преподаватели и студенти от Националната спортна академия, които вложиха значителни усилия в подготовката и провеждането на събитието. За успешната реализация допринесоха и отличните условия в спортната база в Равда, както и подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Основната цел на Юнашките игри е да приобщят младите хора от българските общности зад граница към ценностите, традициите и духовното наследство на България. Според организаторите най-големият успех на инициативата е създадената атмосфера на единство, приятелство и родолюбие, която е оставила трайни впечатления у всички участници.