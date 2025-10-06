Нулево равенство беляза дербито на Португалия между Порто и Бенфика

Нулево равенство беляза последния мач от 8-ия кръг на Лига Португалия между отборите на Порто и Бенфика.

През първото полувреме на "Ещадио до Драгао" в Порто двата отбора си размениха по един точен удар. Диого Коща отрази изстрел от пряк свободен удар на Георгий Судаков, докато Анатолий Трубин изби шут на Габри Вейга.

Единственият точен удар след почивката бе на сметката на домакините, като отново Габри Вейга застраши противниковата врата. Анатолий Трубин улови удара му по земя извън наказателното поле.

В 62-ата минута Якуб Кивиор можеше да си отбележи автогол. В опит да изчисти топката, той я прати в напречната греда.

В добавеното време на двубоя късметът не бе на страната на домакините. Удар на резервата Родриго Мора се отби в горната греда.

Порто остава на върха в класирането с актив от 22 точки. Бенфика заема 3-ата позиция в подреждането с 18 пункта.