НВЛ обяви промени в програмата си заради европейските ангажименти на Левски

Класирането за третия квалификационен кръг на Шампионската лига предизвика промени в календара за волейболистите на Левски София в НВЛ.

Срещите с испанския Гуагуас (Лас Палмас) са на 19 и 26 ноември. Сблъсъкът започва с гостуване, за което "сините" заминават днес рано сутринта. Мачът в зала "Гран Канария Арена" е в сряда от 21:00 часа българско време. Реваншът в зала "Левски София" е следващата сряда от 20:00 часа, като билети ще бъдат пуснати в продажба онлайн в следващите дни.

Участието в третия кръг и дългите пътувания доведоха и до промени в програмата на първенството за два мача.

Гостуването на Берое 2016 (Стара Загора) се измества за 23 ноември, неделя, от 19:00 ч. в зала "Иван Вазов".

Отлага се двубоят на 25 ноември срещу Локомотив Авиа, като нова дата ще бъде определена по-късно.