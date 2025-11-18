БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НВЛ обяви промени в програмата си заради европейските ангажименти на Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Българският шампион се изправя срещу испанския Гуагуас в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Класирането за третия квалификационен кръг на Шампионската лига предизвика промени в календара за волейболистите на Левски София в НВЛ.

Срещите с испанския Гуагуас (Лас Палмас) са на 19 и 26 ноември. Сблъсъкът започва с гостуване, за което "сините" заминават днес рано сутринта. Мачът в зала "Гран Канария Арена" е в сряда от 21:00 часа българско време. Реваншът в зала "Левски София" е следващата сряда от 20:00 часа, като билети ще бъдат пуснати в продажба онлайн в следващите дни.

Участието в третия кръг и дългите пътувания доведоха и до промени в програмата на първенството за два мача.

Гостуването на Берое 2016 (Стара Загора) се измества за 23 ноември, неделя, от 19:00 ч. в зала "Иван Вазов".

Отлага се двубоят на 25 ноември срещу Локомотив Авиа, като нова дата ще бъде определена по-късно.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #Волейболна Шампионска лига за мъже 2025/26 #ВК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
2
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
4
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
5
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Български волейбол

Любо Ганев: Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета
Любо Ганев: Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета
Марчело Абонданца: Голямата цел е Олимпиадата през 2032 година Марчело Абонданца: Голямата цел е Олимпиадата през 2032 година
Чете се за: 03:25 мин.
Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк
Чете се за: 00:40 мин.
Александър Николов и Лубе стъпиха накриво в италианското първенство Александър Николов и Лубе стъпиха накриво в италианското първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Алекс Грозданов и Люблин записаха трета поредна загуба в първенството на Полша Алекс Грозданов и Люблин записаха трета поредна загуба в първенството на Полша
Чете се за: 01:35 мин.
Юлия Иванова-Минчева: Нямаме постоянство Юлия Иванова-Минчева: Нямаме постоянство
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя?
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ