Няма неприключено производство срещу "Исторически парк" към момента, съобщиха от НАП за БНТ

Няма неприключено производство спрямо „Исторически парк“ АД към настоящия момент. Това се казва в писмен отговор на Националната агенция по приходите в отговор на запитване на БНТ.

От приходната агенция уточняват, че към момента няма неприключени проверки или ревизии спрямо дружеството.