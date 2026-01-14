Няма замърсяване на водите на Дунав след потъването на шлеп с калиев хлорид

Качеството на водата в река Дунав е добро и много добро в зоната, в която в края на миналата седмица потъна баржа, плаваща под словашки флаг и натоварена с около 1280 тона калиев хлорид, съобщи днес Службата за управление на водите в Гюргево.

Според резултатите от извършените анализи на базата на взетите преди два дни проби съдържанието на хлориди и амоний попада в рамките на качество Първи клас (много добро), а нитратите, нитритите и ортофосфатите попадат в качество Втори клас (добро).

В Префектурата на окръг Гюргево днес се състоя заседание на Групата за техническа подкрепа в случай на евентуално замърсяване в зоната на окръга. На заседанието, координирано от префекта Йон Гимпецяну, представителите на компетентните институции представиха информация за инцидента в река Дунав на 10 януари 2026 г. на границата между окръзите Телеорман и Гюргево, в който е участвала плаваща под словашки флаг баржа, част от конвой, превозващ калиев хлорид.

"Баржата, потънала край Гюргево, няма предвиден екипаж. Тя е транспортирала 1281,302 тона калиев хлорид. Разследването, което се води от Зоналната речна администрация в Гюргево, е в ход", се посочва още в цитираното съобщение.

Институцията съобщи вчера, че властите в окръга са се намесили в зона на река Дунав, където е потънала баржа, като на повърхността е установено разпръснато вещество, но не е установена смъртност сред рибите.

Два шлепа, натоварени с няколко хиляди тона химически торове, потънаха на 9 януари в река Дунав в близост до румънския град Зимнича в окръг Телеорман.