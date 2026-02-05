Ню Йорк изстрада победата срещу Денвър

Ню Йорк Никс измъкна победата от Денвър Нъгетс със 134:127 след две продължения в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Под водачеството на Джейлън Брънсън, който отбеляза 42 точки, включително шест във второто продължение, нюйоркчани успяха да се преборят със съпротивата на шампионите от 2023 година, спечелвайки добавените части от по 5 минути с 26:19. Нъгетс загубиха двете си крила в хода на мача, след като Пейтън Уотсън и Спенсър Джоунс напуснаха двубоя с контузии. Така Никс запазиха 2-рото си място в Източната конференция с баланс 33-18, докато Нъгетс са 3-ти на Запад с 33-19.

Към 42-те си точки Брънсън добави 9 асистенции и 8 борби, а Карл-Антъни Таунс допринесе за успеха с дабъл-дабъл от 24 точки и 12 борби, доигравайки срещата, след като със Спенсър Джоунс си сблъскаха главите. Оу Джи Ануноби добави 20 точки и 8 борби, а Ландри Шамет се включи с четири тройки от пейката за общо 16 точки.

За Денвър Джамал Мъри отбеляза 39 точки, Никола Йокич завърши с първия си трипъл-дабъл след завръщането от контузия, записвайки 30 точки, 14 борби и 10 асистенции. Тим Хардауей Джуниър се отчете с 19 точки, включително 4 тройки, с които задмина Джейсън Кид на 19-ото място по отбелязани тройки в историята на НБА.

Сан Антонио Спърс надделя над Оклахома Сити Тъндър със 116:106 за четвъртата си победа от пет двубоя срещу този съперник от началото на сезона. В мач без голямата си звезда Шей Гилджъс-Алекзандър, „гръмотевиците“ изостанаха още през първата четвърт и успяха да догонят опонентите си чак в края на заключителната част. Тогава кош на Кенрич Уилямс ги доближи на четири точки при 104:100 в полза на Спърс, но Стефон Касъл веднага отговори, а до края на срещата последва серия от 12:6 за тексасци, които спечелиха за 34-ти път в 50 изиграни мача този сезон. С този успех те се доближиха до тима от щата Оклахома, който е първи в Западната конференция с баланс 40-12.

Келдън Джонсън беше най-резултатен за „шпорите“ с 25 точки, Виктор Уембаняма записа дабъл-дабъл от 22 точки и 14 борби, Де'Арън Фокс завърши с 15 точки и 10 асистенции, а Стефон Касъл добави 14 точки.

За Тъндър Кенрич Уилямс се отчете с 25 точки и 9 борби, Джейлън Уилямс постигна дабъл-дабъл от 24 точки и 12 борби, а Арън Уигинс отбеляза 20 точки.

Бостън Селтикс победи Хюстън Рокетс със 114:93 като гост в мач без топ реализатора си Джейлън Браун. „Келтите“ записаха четвърта поредна победа в Лигата, същевременно слагайки край на серията от три поредни успеха на Рокетс. Треньорът на тексасци Име Удока, който е и бивш наставник на Селтикс, беше изгонен в края на третата част след две технически нарушения за спорове със съдиите, а същата съдба застигна и звездата им Алперен Шенгюн в средата на заключителната четвърт. Така Бостън изравниха баланса си с вторите в Източната конференция Ню Йорк Никс с 33-18, докато тимът на Хюстън е четвърти на Запад с 31-18.

Дерик Уайт отбеляза 28 точки и добави осем асистенции за Селтикс, включително шест тройки, а Пейтън Причард се отчете с 27 точки и седем асистенции, влизайки от пейката. Лука Гарза добави 19 точки, Бейлър Шайерман допринесе с дабъл-дабъл от 15 точки и 10 борби, а Немиаш Кета записа 10 точки и 19 борби.

Играчите на „ракетите“ завършиха срещата с ниска резултатност, като най-добър от тях беше Кевин Дюрант с 15 точки, но 0 от 4 при стрелбата отдалеч, а Алперен Шенгюн и Джабари Смит Джуниър се отчетоха с по 13 точки, към които първият добави 9 борби.

Милуоки Бъкс преодоля съпротивата на Ню Орлиънс Пеликанс, спечелвайки двубоя със 141:137 след продължение. В него „елените“ спечелиха с 13:9, като Кевин Портър Джуниър гарантира успеха с два успешни опита от наказателната линия при 5.2 оставащи секунди до края. Бъкс подобриха баланса си на 12-ата позиция в Източната конференция до 20-29, докато Пеликанс са предпоследни на Запад с 13-40.

В отсъствието на звездата на Милуоки Янис Адетокунбо, най-резултатен за тима на Док Ривърс беше Райън Ролинс с 27 точки. Ей Джей Грийн добави 20, Кевин Портър Джуниър се отчете с 18, а Майлс Търнър, Амир Кофи и Пийт Нанс завършиха с по 16.

За „пеликаните“ Трей Мърфи III отбеляза рекордните за кариерата си 44 точки, Садик Бей добави 22, а Зайън Уилямсън - 20 точки и 8 асистенции.