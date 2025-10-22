Нюкасъл награди Тонали с нов договор

Италианският полузащитник Сандро Тонали подписа нов договор с Нюкасъл до 2029 година с опция за още 12 месеца. Халфът се присъедини към „свраките“ от Милан през юли 2023 г. за 55 милиона британски лири с първоначален петгодишен договор.

Тонали направи впечатление веднага, отбелязвайки гол в дебюта си във Висшата лига при победата с 5:1 над Астън Вила, но през октомври 2023 г. му беше забранено да играе футбол за 10 месеца за нарушаване на италианските правила за залагания. По-късно 25-годишният футболист получи двумесечна условна забрана от Футболната асоциация за 50 нарушения на английските правила за залагания.

Тонали се завърна от наказание в началото на сезон 2023-24 и помогна на Нюкасъл да спечели Купата на лигата - първия голям вътрешен трофей на клуба от 70 години насам - и да се класира за Шампионската лига.

Той е записал 67 участия за клуба от североизтока, отбелязвайки седем гола, и се превърна в любимец на феновете на "Сейнт Джеймсис Парк".