БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нюкасъл награди Тонали с нов договор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Контрактът е до лятото на 2029 г.

Нюкасъл - Сандро Тонали
Снимка: БТА
Слушай новината

Италианският полузащитник Сандро Тонали подписа нов договор с Нюкасъл до 2029 година с опция за още 12 месеца. Халфът се присъедини към „свраките“ от Милан през юли 2023 г. за 55 милиона британски лири с първоначален петгодишен договор.

Тонали направи впечатление веднага, отбелязвайки гол в дебюта си във Висшата лига при победата с 5:1 над Астън Вила, но през октомври 2023 г. му беше забранено да играе футбол за 10 месеца за нарушаване на италианските правила за залагания. По-късно 25-годишният футболист получи двумесечна условна забрана от Футболната асоциация за 50 нарушения на английските правила за залагания.

Тонали се завърна от наказание в началото на сезон 2023-24 и помогна на Нюкасъл да спечели Купата на лигата - първия голям вътрешен трофей на клуба от 70 години насам - и да се класира за Шампионската лига.

Той е записал 67 участия за клуба от североизтока, отбелязвайки седем гола, и се превърна в любимец на феновете на "Сейнт Джеймсис Парк".

#ФК Нюкасъл #Сандро Тонали

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
1
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
3
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
4
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
5
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде...
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
6
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Европейски футбол

Барселона ще бъде без Ханзи Флик срещу Реал Мадрид
Барселона ще бъде без Ханзи Флик срещу Реал Мадрид
Козмин Моци: Лятото отново ще сме шампиони Козмин Моци: Лятото отново ще сме шампиони
Чете се за: 02:15 мин.
Ла Лига отмени мача между Барселона и Виляреал в Маями Ла Лига отмени мача между Барселона и Виляреал в Маями
Чете се за: 02:12 мин.
Победи за Ман Сити и Нюкасъл в Шампионската лига Победи за Ман Сити и Нюкасъл в Шампионската лига
Чете се за: 01:00 мин.
ПСЖ направи на пух и прах Байер в Леверкузен ПСЖ направи на пух и прах Байер в Леверкузен
Чете се за: 05:47 мин.
Интер продължава без грешка, Наполи с тежка загуба в Шампионската лига Интер продължава без грешка, Наполи с тежка загуба в Шампионската лига
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ