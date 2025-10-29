Нюкасъл продължи защитата на Купата на Лигата с успех над Тотнъм

Нюкасъл победи Тотнъм с 2:0 в осминафинален мач от Купата на Лигата. Носителят на трофея се класира за четвъртфиналите след убедителен домакински успех.

"Свраките" контролираха случващото се на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" в Нюкасъл и заслужено откриха резултата в 24-ата минута. Фабиан Шер засече с глава центриране от ъглов удар на Сандро Тонали.

В 40-ата минута Харви Барнс можеше да удвои преднината на тима си, но стреля в напречната греда.

След паузата "джордитата" все пак стигнаха до нов гол. Ник Волтемаде засече с глава центриране на Джо Уилък.

До края на сблъсъка "шпорите" сториха всичко по силите си да отбележат, но Арън Рамсдейл се поздрави със суха мрежа, след като отрази изстрели на на Папе Матар Сар и Ришарлисон.