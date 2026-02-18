Нюкасъл се развихри срещу Карабах

Нюкасъл тръгна повече от обещаващо в плейофите на Шампионска лига. Футболистите на Еди Хау нямаха спиране при гостуването си на Карабах след 6:1 в първия мач.

Антъни Гордън блесна за англичаните, отбелязвайки четири гола, а Малик Тиау и Джейкъб Мърфи, а за казахстанците вкара Елвин Джафаркулиев.

Националът на Англия Гордън откри резултата още в 3-ата минута на стадиона в Баку. Пет минути по-късно Малик Тиау покачи на 2:0.

В 32-ата минута Нюкасъл получи дузпа, която бе реализирана от Гордън, а след 60 секунди той открадна топката от защитата на домакините и оформи своя хеттрик, а „свраките“ имаха аванс от 4:0.

В добавеното време на първата част Гордън си спечели втора дузпа и без проблем я отбеляза за 5:0.

Карабах стигна до гол в 56-ата минута. Джафаркулиев изненада Поуп с удар от малък ъгъл, като първоначално бе отсъдена засада, но след проверка с ВАР съдията промени решението си.

Нюкасъл стигна до шести гол в 72-ата минута, когато резервата Джейкъб Мърфи отбеляза първия си гол в Шампионската лига.

Реваншът между двата отбора ще се проведе в Нюкасъл през следващата седмица.