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Нюкасъл спечели гостуването си на Тотнъм с голове след почивката

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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"Свраките" постигнаха първи шампионатен успех под ръководството на Матиас Ясле.

Антъни Еланга
Снимка: БТА
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Нюкасъл победи Тотнъм с 2:0 в мач от втория кръг на Висшата лига. Антъни Еланга и Йоан Уиса се разписаха за победителите.

През първото полувреме на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон всичките 4 точни удара бяха на сметката на домакините. Лукаш Хорничек обаче не изпита затруднения и се справи с изстрелите.

Първият точен удар след почивката бе на сметката на "свраките" и с него гостите откриха резултата. Антони Еланга овладя топката с гръб към вратата, но се обърна и я изпрати в далечния ъгъл.

Малко над десет минути по-късно Йоан Уиса удвои преднината на "джордитата". Нападателят отклони удар с глава на резервата Ник Волтемаде.

Нюкасъл се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 4 пункта. Тотнъм се смъкна до последната 20-а позиция в подреждането без спечелена точка.

# Нюкасъл #Тотнъм

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