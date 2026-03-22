О’Райли донесе Купата на лигата на Манчестър Сити

Манчестър Сити спечели Купата на лигата в Англия, след като победи с 2:0 Арсенал във финала на „Карабао къп“.

Големият герой за тима на Пеп Гуардиола бе младият Нико О’Райли, който реализира и двете попадения след почивката.

След равностойно първо полувреме без голове, „гражданите“ натиснаха след паузата и откриха в 60-ата минута. О’Райли се възползва от неубедителна намеса на Кепа Арисабалага и с глава даде аванс на Сити. Само четири минути по-късно той отново бе точен, засичайки центриране на Матеуш Нунеш за 2:0.

До края Арсенал опита да се върне в мача, но най-близо до гола бе Габриел Жезус, който уцели гредата.

Така Манчестър Сити стигна до деветия си трофей в турнира и спечели първото отличие за сезона.