Обединеното кралство се кандидатира за домакинството на Мондиала за жени през 2035 г.

Обединеното кралство се кандидатира за домакинството на световното първенство по футбол за жени през 2035 година.

Страната е единствената, чиято кандидатура е счетена за валидна от ФИФА и се очаква да приеме женския Мондиал, който ще се проведе след десет години.

Кандидатурата включва планове за мачове на 22 стадиона в 16 различни града в Англия, три в Уелс, два в Шотландия и един в Северна Ирландия. Сред тези стадиони са и планираните нови съоръжения на Бирмингам и Манчестър Юнайтед.

Страната беше домакин на европейското първенство за жени през 2022 година и ще приеме турнира при мъжете през 2028. Събитието през 2035 година се описва като най-голямото спортно събитие на Острова, както и първия Мондиал, проведен там от 1966-а насам.

"Да сме домакини на женското световно първенство би било огромна привилегия за четирите страни. Ако спечелим, турнирът през 2035 ще бъде най-голямото спортно събитие в историята на Обединеното кралство с над 4,5 милиона билета за феновете", пише в съвместно изявление от футболните федерации на Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс.