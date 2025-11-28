БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Обединеното кралство се кандидатира за домакинството на Мондиала за жени през 2035 г.

Спорт
Страната е единствената, чиято кандидатура е счетена за валидна от ФИФА.

Национален отбор по футбол за жени на Англия
Снимка: БТА
Обединеното кралство се кандидатира за домакинството на световното първенство по футбол за жени през 2035 година.

Страната е единствената, чиято кандидатура е счетена за валидна от ФИФА и се очаква да приеме женския Мондиал, който ще се проведе след десет години.

Кандидатурата включва планове за мачове на 22 стадиона в 16 различни града в Англия, три в Уелс, два в Шотландия и един в Северна Ирландия. Сред тези стадиони са и планираните нови съоръжения на Бирмингам и Манчестър Юнайтед.

Страната беше домакин на европейското първенство за жени през 2022 година и ще приеме турнира при мъжете през 2028. Събитието през 2035 година се описва като най-голямото спортно събитие на Острова, както и първия Мондиал, проведен там от 1966-а насам.

"Да сме домакини на женското световно първенство би било огромна привилегия за четирите страни. Ако спечелим, турнирът през 2035 ще бъде най-голямото спортно събитие в историята на Обединеното кралство с над 4,5 милиона билета за феновете", пише в съвместно изявление от футболните федерации на Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс.

"Горди сме с развитието, което имахме през последните години в женския футбол, но има още много за вършене, а това събитие ще изиграе ключова роля в постигането на целите ни. Работейки заедно с ФИФА, едно женско Световно първенство в Обединеното кралство ще засили женския футбол в страната и по света. Нашата кандидатура също демонстрира желанието ни да оставим наследство и в годините след Мондиала през 2035. Заедно искаме да поканим света в Обединеното кралство да празнува и да се наслади на един незабравим турнир", написаха още от футболните централи на Острова.

#Световно първенство по футбол за жени

