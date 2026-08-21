Обектът в Слънчев бряг, където нападнаха служители от НАП, остава запечатан още 20 дни

Състав на Районния съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока на запечатване на търговския обект в Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от Главна дирекция "Фискален контрол" на приходната агенция. Той ще остане затворен до 10 септември, решиха магистратите.

На 18 август управител на павилион в курортния комплекс упражни физическа агресия спрямо данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовия апарат. Той беше задържан от полицията, след подаден сигнал на 112, а по случая е образувано досъдебно производство.

Търговският обект беше запечатан от НАП още същия ден за срок от 48 часа, като след решението на съда, затварянето му е удължено с още 20 дни. Целта на запечатването е да бъдат обезпечени по-нататъшните контролни действия и доказателствата в търговския обект, се посочва в мотивите на районните магистрати в Несебър. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.