Обезвредиха ръчна граната, намерена в Самоков

Специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев обезвреди силно корозирала ръчна граната Ф-1, със запалка и без видима маркировка. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Боеприпасът е открит на 4 февруари на територията на „Център за управление на отпадъци”, в град Самоков. Унищожаването на гранатата е извършено на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.

Специализираният екип действа по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, след постъпило искане от МВР и разпореждане на началника на отбраната.