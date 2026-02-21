Обилни валежи вдигнаха нивата на реките в Хасковска област, службите накрак

Обилните валежи от последните 10 часа повишиха нивата на реките в Област Хасково, на места се изсипаха 37-38 л на кв. м. Преди обяд река Хасковска излезе от коритото си край града, след като само за няколко часа повиши нивото с около 2 метра. Ситуацията е овладяна, няма нанесени щети на промишлените обекти в района.

С повишено внимание се следи нивото на река Олудере край хасковското село Динево, която по-рано през деня бе заляла мост.

В Харманли отправиха предупреждение заради значителното покачване на нивото на река Харманлийска. Има опасност от преливане в ниските части на града. От администрацията апелират хората да преместят автомобилите си далеч от брега на реката, да се избягва престоя в близост до дигите и ниските части на речното корито в следващите часове.

Заради усложнената дъждовна обстановка в Община Симеоновград е свикан кризисният щаб за защита при бедствия, съобщиха от кметството. В село Калугерово река Мусачевска е излязла от коритото си и е заляла близките дворове. Няма опасност за населението и не се налага евакуация.

Повишено е нивото на река Марица, но тя е в коритото си, ситуацията се слели. С повишено ниво е и река Сазлийка. Водосборът, който се стича към тази река е голям и се очаква покачване на нивото ѝ, допълват от кметството.

В Община Тополовград, където се изсипаха 37 литра дъжд на кв. м, също следят нивата на реките. По данни на общинската администрация реките са с добра проводимост, но с драстично увеличен воден обем. Към момента няма критични участъци и не се съобщава за разливи или застрашени населени места.

Язовирът „Луков дол“ в землището на село Устрем е пълен, като преливникът функционира нормално и поема постъпващите водни количества. Няма опасност за населението.

Общинските структури и пожарната са в готовност да реагират. Към този част на повечето места в областта дъждът спира, като прогнозата е валежите да преминават в сняг.