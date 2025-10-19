Обир в Лувъра: крадци задигнаха бижута от най-известния музей в света

Париж се събуди с шокираща новина – Лувърът е обран! Само минути след отварянето тази сутрин, между 9:30 и 9:40, неизвестни извършители са проникнали в музея и са задигнали бижута с неуточнена стойност.

Френският министър на културата Рашида Дати потвърди новината в социалната мрежа X :

„Няма пострадали. Аз съм на мястото заедно с екипите на музея и полицията. Разследването продължава.“

По информация на френската агенция AFP, престъпниците са успели да избягат, преди да бъдат заловени. В момента експерти оценяват стойността на откраднатите предмети, а музеят е временно затворен по извънредни причини.

Лувърът, който приютява шедьоври като „Мона Лиза“ и „Венера Милоска“, не за първи път става сцена на престъпление, но този обир вече се определя като един от най-дръзките в последните години.

Париж чака отговор: как е възможно това да се случи в един от най-охраняваните музеи на света?