Облачно и дъждовно време в неделя

Днес ще преобладава облачно време, а на много места ще има слаб дъжд. Над югозападните райони ще има временни разкъсвания на облаците.

Ще духа до умерен вятър, а в Източна България – временно по-силен, от север-североизток. Температурите ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.

В планините ще е облачно и ще вали сняг. Вятърът ще е силен, а температурите ще са около 2° на 1200 метра и около минус 3° на 2000 метра.

По Черноморието ще е облачно с дъжд, по-силен по южното крайбрежие. Вятърът ще е умерен до силен, а температурите ще са между 8° и 11°. Морската вода е около 7°-8°, а вълните ще са по-високи.

Денят продължава да нараства – в София слънцето изгрява в 6:27 и залязва в 18:41. Луната е три дни след новолуние.