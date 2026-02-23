Облачно, с дъжд ще е времето утре

През нощта по-значителна облачност ще има в Източна България, където на изолирани места ще превали слаб дъжд.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 1° и 6°, в София – около 2°, на морския бряг – от 5° до 7°, а максималните - от 7° до 17°, в София – около 12°, по Черноморието - между 9° и 12°. Ще бъде предимно облачно и на много места ще превали дъжд, по-интензивно в северните и планинските райони. Ще бъде ветровито, с умерен и силен северозападен вятър.

И по Черноморието ще бъде ветровито, а след обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, по-значителни главно по южното крайбрежие.

И в планините ще има валежи от дъжд, също през втората половина на деня, като границата между сняг и дъжд ще е на около 1500 метра надморска височина. Ще духа силен, по високите части - временно бурен северозападен вятър.

И към времето в Европа. По-топло от обичайното ще бъде във Италия и Франция, където ще бъде и слънчево.

Слънчево ще остане и в по-голямата част от Пиринеите, където температурите ще се понижават. Значителни валежи от дъжд се очакват утре в Южна Германия, Чехия и Източна Австрия.

Валежи, предимно от дъжд, ще има и в северната половина от Балканите, където започва ново застудяване.

И у нас, в сряда ще остане ветровито, а дневните температури ще се понижат. В Западна България ще има и слънчеви часове, но в източната половина от страната ще превалява слаб дъжд, а по високите части на планините - сняг.

През нощта срещу четвъртък застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък вятърът ще отслабне, облачността ще намалява и в петък ще е предимно слънчево

Минималните температури в цялата страна ще бъдат отрицателни, но максималните слабо ще се повишат.

В събота ще има повече облаци, но вероятността за валежи е малка.