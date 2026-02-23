БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Облачно, с дъжд ще е времето утре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През нощта по-значителна облачност ще има в Източна България, където на изолирани места ще превали слаб дъжд.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 1° и 6°, в София – около 2°, на морския бряг – от 5° до 7°, а максималните - от 7° до 17°, в София – около 12°, по Черноморието - между 9° и 12°. Ще бъде предимно облачно и на много места ще превали дъжд, по-интензивно в северните и планинските райони. Ще бъде ветровито, с умерен и силен северозападен вятър.

И по Черноморието ще бъде ветровито, а след обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, по-значителни главно по южното крайбрежие.

И в планините ще има валежи от дъжд, също през втората половина на деня, като границата между сняг и дъжд ще е на около 1500 метра надморска височина. Ще духа силен, по високите части - временно бурен северозападен вятър.

И към времето в Европа. По-топло от обичайното ще бъде във Италия и Франция, където ще бъде и слънчево.

Слънчево ще остане и в по-голямата част от Пиринеите, където температурите ще се понижават. Значителни валежи от дъжд се очакват утре в Южна Германия, Чехия и Източна Австрия.

Валежи, предимно от дъжд, ще има и в северната половина от Балканите, където започва ново застудяване.

И у нас, в сряда ще остане ветровито, а дневните температури ще се понижат. В Западна България ще има и слънчеви часове, но в източната половина от страната ще превалява слаб дъжд, а по високите части на планините - сняг.

През нощта срещу четвъртък застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък вятърът ще отслабне, облачността ще намалява и в петък ще е предимно слънчево

Минималните температури в цялата страна ще бъдат отрицателни, но максималните слабо ще се повишат.

В събота ще има повече облаци, но вероятността за валежи е малка.

#прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
3
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
4
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
5
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
6
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Времето

Максимални температури от 6° до 13° следобед
Максимални температури от 6° до 13° следобед
Слънчев 1 март, динамично време за Деня на жената Слънчев 1 март, динамично време за Деня на жената
Чете се за: 01:52 мин.
Предимно слънчево време в понеделник Предимно слънчево време в понеделник
Чете се за: 02:10 мин.
Очаква се затопляне и променлива облачност, на места с дъжд и сняг Очаква се затопляне и променлива облачност, на места с дъжд и сняг
Чете се за: 01:52 мин.
Валежите спират, облачността ще се разкъсва и намалява Валежите спират, облачността ще се разкъсва и намалява
Чете се за: 01:45 мин.
Бързо затопляне до вторник, ново застудяване от сряда Бързо затопляне до вторник, ново застудяване от сряда
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Правителството оттегля предложението до Народното събрание за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до Народното събрание за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен
Чете се за: 06:52 мин.
По света
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
У нас
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ