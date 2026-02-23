Максимални температури от 6° до 13° следобед

След слънчевото начало на деня в по-голямата част от страната, в следобедните часове облачността ще продължи да се увеличава, а привечер в крайните североизточни райони ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, в планините – временно силен, от северозапад.

Максималните температури ще са от 6° до 13°, в София – около 10°, по Черноморието – между 6° и 9°.

През нощта по-значителна облачност ще има в Източна България, където на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад.

Минималните температури във вторник повечето места ще бъдат между минус 1° и 6°, в София – около 2°, на морския браг – от 5° до 7°.

Утре ще бъде предимно облачно. От северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд. На места в северните и планинските райони валежите ще са временно интензивни и повече по количество. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и долините на Струма и Места – временно силен.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат от 7° до 16°, в София – около 12°.

И по Черноморието ще е предимно облачно. След обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие временно интензивни и повече по количество. Ще духа слаб, по северното крайбрежие - умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 9° до 12°. Температурата на морската вода е от 4° до 7°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще е облачно. След обяд и там ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части - временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

В сряда ще остане ветровито, с умерен северозападен вятър, а дневните температури ще се понижат. Облачността ще е по-често значителна, в източната половина от страната ще има и слаби валежи от дъжд, а по високите части на планините - от сняг. Повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България.

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от север-североизток. Застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък ще е почти без валежи, облачността и там ще се разкъса, а до края на деня и вятърът ще отслабне. Температурите ще се понижат още и минималните ще са около нулата, а максималните - между 3° и 8°.

В петък ще бъде предимно слънчево и почти тихо и сутринта на места в низините видимостта ще е намалена. Минималните температури навсякъде ще са под нулата, а максималните - между 7° и 12°.

В събота ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и дневните температури отново слабо ще се понижат. Ще има по-значителни временни увеличения на облачността, но без валежи.