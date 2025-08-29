Обрат: Марин Петков става съотборник на друг наш национал

Марин Петков е все по-близо до окончателното си напускане на Левски. Популярният журналист Николо Скира обяви, че преговорите на „сините“ с Монца са в напреднал етап.

Самият Петков се твърди, че вече е договорил личните си условия с италианския клуб. Ако сделката стане факт, 21-годишният футболист ще парафира до 2029 година.

Припомняме ви, че същият италиански клуб плати близо 4 милиона евро за Валентин Антов на ЦСКА през лятото на 2022 г. Преди това той беше и под наем в клуба. Досега дефанзивният футболист има 19 срещи за бившия тим на покойния Силвио Берлускони.