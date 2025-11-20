Обсъжда се необходимостта от ограничения на достъпа на деца до социалните мрежи

Държавата обсъжда необходимостта от и възможността за ограничения на достъпа на деца до социалните мрежи. На кръгла маса изслушват всички ангажирани с темата страни. На нея се очаква да бъдат направени изводи относно въздействието на социалните мрежи върху децата (навици, общуване, образование, безопасност) и възможните подходи за регулиране.

Подобни ограничения вече се обсъждат в други държави. Дания предложи забрана на социалните мрежи за деца под 15 години поради опасения за психичното здраве и концентрацията им.