Новините 20.11.2025 г.

Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
Чете се за: 00:52 мин.
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 00:25 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Акценти за деня:

У НАС

Обсъжда се необходимостта от ограничения на достъпа на деца до социалните мрежи

Държавата обсъжда необходимостта от и възможността за ограничения на достъпа на деца до социалните мрежи. На кръгла маса изслушват всички ангажирани с темата страни. На нея се очаква да бъдат направени изводи относно въздействието на социалните мрежи върху децата (навици, общуване, образование, безопасност) и възможните подходи за регулиране.

Доклад на УНИЦЕФ за състоянието на децата по света

На 20 ноември, Световния ден на детето, УНИЦЕФ публикува глобален доклад за състоянието на децата през 2025 г. Документът ясно предупреждава – стотици милиони деца растат без най-необходимото. В България, въпреки значителния напредък през последните години, детската бедност остава широко разпространена.

Ученици създадоха собствена зеленчукова градина

Ученици от столично училище създадоха собствена зеленчукова градина в двора. Проектът цели да покаже, че класната стая може да бъде и на открито, вдъхновявайки децата чрез практическа работа и учене с преживяване.

СВЯТ

Природозащитници пуснаха на свобода две малки щъркелчета в Камбоджа

Природозащитници пуснаха на свобода две малки щъркелчета от вида голям адютант, отгледани в специален център. Това е първият успешен опит за отглеждане и връщане на такива птици в природата.

Изригна вулканът Семеру в Индонезия

В Индонезия изригна вулканът Семеру и покри цяло село с кал и пепел. Къщите на мнозина са съсипани. Спасителни екипи оказват помощ, а властите предупреждават за възможна евакуация.

Фен на Лейди Гага се разори, за да я следва по концерти

Бразилски фен на Лейди Гага изхарчи състояние, за да я следва по света. Емилио вече няма нито лев в банковата си сметка. Той е част от група фенове, които я следват почти 20 години, от първия ѝ албум.

Принц Уилям и съпругата му Кейт присъстваха на гала-концерт

Принц Уилям и съпругата му Кейт присъстваха на ежегодния гала-концерт в Royal Albert Hall. Това е шестото им посещение на знаковото за кралския двор събитие.

СПОРТ

Ашраф Хакими беше избран за най-добър футболист на Африка

Капитанът на мароканския национален отбор Ашраф Хакими беше избран за най-добър футболист на Африка на церемония в Рабат. Играчът на Пари Сен Жермен е първият защитник, печелил приза от 52 години насам.

Христо Стоичков е сред най-великите футболисти в историята в престижна класация

Христо Стоичков е класиран на 54-то място сред най-великите футболисти в историята от престижното издание The Athletic. В класацията попадат само още двама играчи от Балканите – хърватинът Лука Модрич (36) и румънецът Георги Хаджи (82).

Роджър Федерер ще влезе в Залата на славата на тениса

Роджър Федерер ще бъде въведен в Залата на славата на тениса на церемония през август 2026 г. „Маестрото“ е спечелил 20 титли от Големия шлем – първият тенисист с такова постижение. Той има общо 103 титли в кариерата си, която прекрати през 2022 г.

