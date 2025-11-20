БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивайло Шотев, ПП-ДБ: Бюджет 2026 таксува бизнеса за сметка на държавната администрация

У нас
Бюджет 2026 таксува бизнеса за сметка на държавната администрация. Това заяви в предаването "Още от деня" Ивайло Шотев - депутат от ПП-ДБ, член на изпълнителния съвет на ПП и член на икономическата комисия в парламента.

На въпрос за какво е битката на ПП-ДБ в този бюджет, Шотев отговори:

"Важно е хората да знаят, че има алтернатива. Ние представихме такава алтернатива и тя не е само една. Такава бе представена както и от колегата, който ще бъде след мен, от ИПИ, така и от работодателите. За първи път виждаме всички работодатели в страната, както големият капитал, така и IT-секторът да се обединят около това, че бюджетът в момента единственото нещо, което прави е да таксува бизнеса, таксува работещите хора и това нещо го прави за сметка на държавната администрация. Сега, имаме няколко проблема с това нещо. Първо, разпределението не е равномерно. Това, което ние предлагаме, е всички сектори да се вдигнат еднакво. Това, което предлага в момента мнозинството, което управлява, е всъщност за полицаите да се вдигнат най-много, за сметка на учителите. Вдигат се средствата, обаче едните са повече за сметка на другите. Представят една каста спрямо друга каста. Ние имаме друг подход, а именно, че всички трябва да бъдат с еднакво увеличение."

Народният представител отбеляза, че от ПП-ДБ предлагат конкретни мерки:

"Ние ще направим нашите предложения между първо и второ четене. И те са по-скоро да отпадне този данък, който ние смятаме, че е абсолютно не необходим. Дивидентът трябва да отпадне. Може да трябва да се коригира максималният осигурителен доход, като това удря във всеки един джоб на българските хора. Аз истински вярвам, че още не са го усетили всъщност, какво се случва. Но след януари, вече като си получат фиша, вече като сме част от Евросъюза, и като им дойдат заплатите, и те са различни от това, което са очаквали, тогава вече ще имаме съвсем различна реакция. Това, което видяхме, че всичките бизнес-организации излезнаха с един глас. Те дори не отидоха на тристранката. Защото за пореден път сметката на държавата е прехвърлена върху частния сектор. Дори наблюдаваме едно изключително изкривяване, според нас, на ролята на държавата. В момента участието на държавата се покачва до 44%. Дават се сигнали към бизнеса, че ще борим цените, които са скъпи в магазините, с държавни магазини. Говориме за пряка намеса в българската икономика. Говорим, че преди две-три седмици правителството влезе в един чужд актив, също така. Говоря за "Лукойл"."

Вижте целия разговор във видеото

