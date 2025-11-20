Литийно шествие се проведе в Пловдив за Деня на християнското семейство

В навечерието на Деня на християнското семейство Пловдив отбеляза празника с мащабно литийно шествие в район Тракия.

В него се включиха десетки семейства, деца, представители на местната власт, духовенството и образователните институции.

Шествието, водено от пловдивския митрополит Николай, тръгна от сградата на районното кметство и стигна до храм "Свето Преображение Господне“. В началото на бе и чудотворната икона на "Света Богородица Йерусалимска“, която е пазителка на семейството и младежта.

В навечерието на големия християнски празник Въведение Богородично митрополит Николай отправи послание към миряните, че семейството не е сделка, а благодат, любов и спасение.