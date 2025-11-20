БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Недоволство в държавната администрация: Някои служители получават под 900 лева

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Служители на НСИ, НОИ, АЗ, ГИТ и АСП искат по-високи заплати

недоволство държавната администрация служители получават 900 лева
Снимка: БГНЕС
Заплата, която не стига 900 лева. Такива възнаграждения, оказа се получават някои от служителите в НСИ. Днес недоволството се трансформира в протести в цялата страна, искането е за 20% увеличение на заплатите.

Цветанка Кръстева е със средно специално образование. Работи в НСИ от около 30 години. След удръжките заплатата ѝ е под 1200 лева.

Цветанка Кръстева, главен специалист в НСИ, София: „За много неща не ни стига. Човек знае и много, и малко. Вече сме се приспособили на малкото. Добре, че са децата, които помагат.“

Заплатите на експертите с висше образование в статистиката варират от 1200 до над 1600 лева.

Анилия Върбанова, старши експерт в ТСБ Югозапад: „Гледаме да оцелеем, честно казано, по промоции и така нататък и сметки. Като цяло има текучество на млади кадри в самата държавна институция, предвид ниските заплати.“

Достойно заплащане поискаха и работещите в статистиката във Варна.

Даниела Георгиева, Териториално статистическо бюро – Североизток: „В обществото се шири едно мнение, че държавните служители получават големи бонуси. Това при нас не е така. Ние нямаме клас „Прослужено време“. Ние нямаме право да работим втора работа и да помагаме финансово на семействата си.“

Боряна Гаргова, Териториално статистическо бюро – Североизток: „Дори напускат хора, които са с много голям опит, тъй като вече не издържат да могат да осигуряват прехрана на семействата си.“

Работещите в НСИ, НОИ, Главната инспекция по труда и Агенциите за социално подпомагане и заетостта не са съгласни с 5-процентното увеличение на заплатите, заложено в бюджета за следващата година.

Снимки: БГНЕС

Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители КТ „Подкрепа“: „В държавната администрация редовите служители, тези на ниските нива, получават обидни заплати, много работа и още повече отговорности. Категорично не сме съгласни за втора поредна година политиката по доходите в държавната администрация да е толкова обидна. До 5% означава, че едни ще получат 10, други – 2, а трети нищо няма да получат.“

Утре в обедната почивка на протест излизат служителите на Националния осигурителен институт.

