Великобритания удължи дерогацията за България
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
ЗАПАЗЕНИ

Пуснатото по невнимание съобщение на Стив Уиткоф се тълкува като знак, че Москва стои зад изтичането на тайния план

Ива Стойкова
Всичко от автора
По света
корпуционният скандал украйна разраства министърът енергетиката напуснала страната
Детайлите за тайния план са събирани като пъзел през последните дни по информация на различни източници до различни медии. Интригата се заплете още повече с една публикация на американския пратеник Стив Уиткоф в Екс, която беше изтрита незабавно и явно пусната по невнимание.

Смятайки, че изпраща лично съобщение, специалният пратеник на Тръмп пише: "Сигурно го е научил от К." Световните медии коментират, че вероятно зад този инициал стои името на Кирил Дмитриев - специалният пратеник на Кремъл.

Изтритата публикация се появява веднага, след като Аксиос и журналистът Барак Равид пускат новината за плана от 28 точки. Равид, с когото БНТ има интервю по темата за Близкия изток, е един от най-известните журналисти на американското издание и е известен с близките си контакти в Белия дом. Пуснатото по невнимание съобщение на Стив Уиткоф се тълкува, че именно Москва стои зад изтеклата информация за тайния план до медиите.

