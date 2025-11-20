БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фалшива новина с кадри на БНТ "закри" шивашки цех в Русе
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Публикация във Фейсбук твърди, че шивашка фирма в Русе е фалирала, използвайки без позволение кадрите и логото на БНТ от репортаж, излъчен на 7 март тази година в предаването „България в 60 минути“ , който е заснет в съвсем друго предприятие. Зад онлайн манипулацията стои сайтът „Баба Тонка“. Екипът на БНТ в Русе подаде сигнал за случая в отдел „Киберсигурност“ на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. От месец в интернет пространството редовно се появяват клипове с невярно или извадено от контекста съдържание, като се ползват кадри и авторски текстове на официални медии.

В този шивашки цех на месец се произвеждат 15 хиляди луксозни облекла за Франция и САЩ. Служителите са в шок, след като във Фейсбук прочели, че остават без работа, още повече, че в новината са използвани кадри на БНТ, заснети през март във фирмата им.

Миглена Христова – собственик на шивашка фирма: "Нашите служители са решили, че ние приключваме дейност, което няма нищо общо с действителността. Питат какво се случва, приключват ли работа, защо така, до сега не сме споменавали нищо, шок, нали, за тях."

За часове фалшивата новина достига и до бизнес партньорите на шивашката фирма във Франция.

"Което е крайно притеснително и не е добре за нашия бизнес. Защото изглеждаме в очите и на партньорите си като партньори, на които не може да се разчита. Те не знаят в кой момент какво може да се случи с нас. Всъщност това, което аз после видях, това е едно интервю, което аз съм давала за БНТ. По съвсем, съвсем различна тема и като видях, нали, вашият журналист колега, бях в шок."

Роман Сушков – журналист в БНТ- Русе: "Тези, които стоят зад стореното, изпитват удоволствие от лъжата и манипулацията и затова всички ние с моите колеги се надяваме да бъдат разследвани и институциите да си свършат работата."

Миглена Христова: "Това, което направих, е да пиша на въпросната медия, които, ако трябва да съм честна, веднага ми отговориха, че ще направят уточнение, че това не е нашето предприятие най-общо. Но според тях не нарушават по никакъв начин нашите права. Това беше отговорът."

Оказва се, че БНТ не е единствената потърпевша медия от онлайн манипулациите на сайта "Баба Тонка". Той редовно използва репортажите и на други журналисти, като изопачава с помощта на изкуствен интелект факти, извадени от контекста, което заблуждава онлайн потребителите и допълнително засилва недоверието към медиите.

Валентин Косев – телевизия КИС: "Този род поднасяне на информация с времето ескалира в по-сериозни, по-агресивни действия от страна на такива медии. Докато ние, традиционните медии имаме доста сериозен контрол от традициони институции, които ни следят, било то в предизборна обстановка, било то в нормалното ежедневие, то такива сайтове остават безнаказани и се превръщат в едни бухалки, които реално, меко казано изкривяват мнението на хората по един, според мен непочетен начин. По-абсурдното в ситуацията за мен е, че наблюдаваме и материали, които са, меко казано, тотална измислица, такива истории, които се илюстрират с кадри, нали, както ваши, така и наши, на други медии, което е практика, която не бива да бъде поощрявана и трябва да се дава гласност, за да може хората да са наясно какво читат и какво гледат и да са сигурни, че информацията, която стига до тях е обективна."

Екипът ни опита да се свърже със сайта „Баба Тонка“, но посоченият за връзка телефон е изключен, а на адреса - вместо новинарска редакция, има нощен клуб и магазини.

