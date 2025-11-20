Протести в страната в защита на Благомир Коцев

"Продължаваме промяната" организира протести в защита на кмета Благомир Коцев в София, Пловдив и Варна. Недоволството преминава под мотото Свобода за политическите затворници.

Организаторите на протеста не са съгласни със задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и продължаващия съдебен процес срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Според протестиращите, проточващите е съдебни процеси са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа. Заради нарастващият протест се наложи да бъде спряно движението по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков".

Протестът беше подкрепен и от депутати от "Демократична България" - коалиционният партньор на " Продължаваме промяната.

Снимки: Виктор Борисов

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов