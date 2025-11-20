БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Протести в страната в защита на Благомир Коцев

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Недоволството преминава под мотото Свобода за политическите затворници

Снимка: Виктор Борисов
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

"Продължаваме промяната" организира протести в защита на кмета Благомир Коцев в София, Пловдив и Варна. Недоволството преминава под мотото Свобода за политическите затворници.

Организаторите на протеста не са съгласни със задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и продължаващия съдебен процес срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Според протестиращите, проточващите е съдебни процеси са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа. Заради нарастващият протест се наложи да бъде спряно движението по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков".

Протестът беше подкрепен и от депутати от "Демократична България" - коалиционният партньор на " Продължаваме промяната.

Снимки: Виктор Борисов

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов

#"Продължаваме промяната" #протест

