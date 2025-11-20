Нов протест срещу зелената зона във Варна

Във Варна живеещи в обсега на зелената зона в града, която влезе в сила днес, протестираха пред сградата на Общината. Те са недоволни, че определените места за платено паркиране са малко над 10 200 и не стигат за живеещите в обхвата на зоната, която включва 7 подзони в районите “Одесос” и “Приморски”.

Според протестиращите паркоместата трябва да са четири пъти повече. Във варненския Административен съд има внесени няколко жалби срещу зелената зона. Хората настояват за обществено обсъждане, за алтернативни решения и изграждането на многоетажни и подземни паркинги преди въвеждането на платеното паркиране.