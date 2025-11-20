Нова руска провокация срещу Великобритания - заслепяване на британски пилоти от руски кораб

На фона на дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна, провокация на руски кораб ескалира напрежението между Лондон и Москва. Британските власти съобщиха, че корабът се намира опасно близо до британските териториални води и от него са били насочени лазери срещу пилоти на Кралските военновъздушни сили. От руското посолство в Лондон определиха твърдението като „смешно“. Русия твърди, че „Янтар“ е изследователски кораб, но според британските власти е шпионски. Британският военен министър Джон Хейли обаче предупреди, че ако корабът навлезе в британски води, ще последва военен отговор.

„Янтар“ – гордостта на руския флот. Построен е преди 10 години, за да проучва океана и морското дъно. Научна дейност, която обаче се контролира от военно звено „40056“ към руските въоръжени сили. През последните дни руският кораб се озова на мисия северно от Шотландия, на границата на британските териториални води.

Джон Хийли, министър на отбраната на Великобритания: „Това е кораб, предназначен за събиране на разузнавателна информация и картографиране на нашите подводни кабели. Моето послание към Русия и към Путин е следното: „Виждаме ви, знаем какво правите – и ако „Янтар“ пътува на юг тази седмица, ние сме в готовност.“

Това не е първата мисия на „Янтар“ в района. През януари той също се приближи опасно близо до британските териториални води. Този път обаче руската провокация е по-голяма.

Джон Хийли, министър на отбраната на Великобритания: „Янтар“ започна да насочва лазери към пилотите от Кралските военноморски сили. Това руско действие е изключително опасно.“

Преди две години Норвегия съобщи, че „Янтар“ е преследвал норвежки ледоразбивач в продължение на 18 часа и се доближил до него на по-малко от 200 метра. Инцидентът станал между Гренландия и Свалбард.

Халгейр Магне Йохансен, капитан на кораба „Краунпринс Хакон“ – 26.10.2023 г.: „Това беше провокация, защото нямаше логично обяснение да се приближават толкова близо до нас.“

„Янтар“ е оборудван с пилотирани и автономни подводници, някои от които могат да се спускат до 6000 метра дълбочина. С тях могат да бъдат прекъсвани подводни кабели, тръбопроводи и да бъдат поставяни взривни устройства.

Освен атаките с дронове, прекъсването на подводната инфраструктура е другата най-използвана тактика от Русия в хибридните войни.

Като островна държава Великобритания е една от най-уязвимите страни. През подводните кабели на страната се прехвърлят над 90% от данните, включително финансови транзакции за милиарди долари.