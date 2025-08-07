Общинският съвет във Варна апелира за финансова помощ на местния Спартак

Общински съвет (ОбС) във Варна отправя призив към представители на варненския бизнес, инвеститори, спонсори и дарители да окажат съдействие за стабилизиране и бъдещо развитие на Спартак 1918 Варна, съобщиха от пресцентъра на съвета.

Повод за апела е постъпило днес писмо от клуба в деловодството на ОбС, в което се алармира за тежкото финансово състояние на Спартак 1918 Варна. В документа се настоява за спешна намеса от страна на институциите и обществото, за да се предотврати загуба на лиценз и прекратяване на спортна дейност.

Общата сума на текущите задължения на клуба надвишава 4,4 млн. лева, се посочва в писмото. Най-неотложни са плащанията към персонала и към НАП, които ако не бъдат покрити в кратък срок, крият реална опасност от принудителни публични изпълнения, както и от временно или окончателно отнемане на лиценза за спортна дейност от БФС.

Загубата на лиценз би довела до автоматично спиране на тренировъчния процес, лишаване от възможност за участие в първенства и прекратяване на дейността на клуба в сегашния ѝ вид. Това би било тежка загуба не само за клуба, но и за цялата спортна футболна общност на Варна, се казва още в писмото.

Ръководството на Спартак 1918 Варна се обръща с молба за съдействие при установяване на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори и дарители, които биха могли да окажат подкрепа за дейността на клуба. Те търсят и институционално съдействие от страна на Община Варна чрез активно участие в срещи с представителите на бизнеса. Сред предложените варианти за подкрепа са насочване към програми за общинско, държавно или европейско финансиране, по които могат да кандидатстват, както и възможности за директна финансова помощ или предоставяне на субсидии.

Общинският съвет се ангажира в търсене на решения за излизане на Спартак 1918 Варна от настоящата финансова криза. Членове на местния парламент са готови да се включат в разговори и срещи, организирани с участието на представители на бизнеса, които имат желание да подкрепят клуба.

Местният парламент ще координира с Община Варна усилията за търсене на решения за оздравяване на клуба, пишат от ОбС. Писмото ще бъде внесено за разглеждане в съответните ресорни комисии на Общинския съвет. Съветниците ще обсъдят възможните действия, които могат да бъдат предприети, съобразявайки се с предоставените им правомощия и наличния административен и финансов ресурс.

В края на септември миналата година президентът на Спартак 1918 Варна Павлин Николов обяви, че прекратява финансирането на отбора. Причина за това бяха инцидентите по време на тренировка на варненци, когато фенове прекратиха заниманието и удариха треньора на отбора Кириякос Георгиу.

В средата на миналия месец бе официално вписан в Търговския регистър новият Управителен съвет (УС) на Спартак 1918 Варна. Новите съпредседатели на УС са Алекс Илиев и легендата на клуба Красимир Зафиров.