Спартак Варна вече може да прави трансфери

Спартак Варна вече може да прави входящи трансфери, след като е изчистил финансовите си задължения към бившия им играч Кристиян Илич. Новината беше съобщена на официалната страница на „соколите“ днес.

„Уважаеми, Соколи, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи. В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!“, обърнаха се от клуба към привържениците си.

Хърватинът Илич носеше екипа на Спартак от 7-и март 2024-а година до 7-и октомври 2025-а, след като пристигна в тима от Динамо Букурещ. В момента полузащитникът се състезава за индонезийския тим - Баянгкара. Няма официална информация в какъв размер е бил дългът на клуба към футболиста.

Към момента седем са новите играчи, които водят подготовка с тима. Някои от тях са на проби и крайното решение за бъдещето им ще бъде взето след решение на спортния директор Пламен Гетов, старши треньора Гьоко Хаджиевски и неговия щаб.