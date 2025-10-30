БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Общинският съвет във Варна отпусна 250 000 лева за Черно море Тича

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на общината за 2026 г. и са за подпомагане развитието на клуба и участието му в национални надпревари.

черно море тича локомотив пловдив нбл
Снимка: startphoto.bg
Общинският съвет във Варна одобри отпускането на 250 000 лева за баскетболния клуб Черно море Тича на своето заседание днес. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на общината за 2026 г. и са за подпомагане развитието на клуба и участието му в национални надпревари.

Финансовата подкрепа ще покрие разходи, свързани с участието на отбора в Националната баскетболна лига, както и в турнира за Купата на България. Освен това отпуснатите средства ще подпомогнат дейността на детско-юношеската школа на клуба, като ще бъдат използвани за покриване на разходите за участие на младите баскетболисти в държавните първенства.

Част от финансирането ще бъде насочена към осигуряване на участието на отбора в държавното първенство по баскетбол на колички.

#БК Черно море Тича #Общински съвет във Варна

