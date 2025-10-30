Общинският съвет във Варна отпусна 250 000 лева за Черно море Тича

Общинският съвет във Варна одобри отпускането на 250 000 лева за баскетболния клуб Черно море Тича на своето заседание днес. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на общината за 2026 г. и са за подпомагане развитието на клуба и участието му в национални надпревари.

Финансовата подкрепа ще покрие разходи, свързани с участието на отбора в Националната баскетболна лига, както и в турнира за Купата на България. Освен това отпуснатите средства ще подпомогнат дейността на детско-юношеската школа на клуба, като ще бъдат използвани за покриване на разходите за участие на младите баскетболисти в държавните първенства.

Част от финансирането ще бъде насочена към осигуряване на участието на отбора в държавното първенство по баскетбол на колички.