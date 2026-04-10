Oбщо 101 души са заболелите от морбили

Случаите са регистрирани в пет области в страната

огнища морбили три области инфекциозното бяла слатина предела
Oбщо 101 души са заболели от морбили в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Случаите са регистрирани в пет области на страната. Най-много са болните във Враца - 80. В област Плевен са регистрирани 12 болни, в област Ловеч – шест, София-град - двама, и София-област - един.

По данни на Здравното министерство 89% от заболелите са деца. Възрастните пациенти са 11 - от 19 до 53 г. Повече от половината заболели са неваксинирани, а при 7 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за приложена ваксина.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени над 13 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Най-много деца са ваксинирани в областите София град (2291), Пловдив (1243), Бургас (1045) и Враца (768).

От Министерството на здравеопазването напомня, че причинителят на морбили е силно заразен.

"За ваша безопасност, избягвайте контакти с болни лица, за да намалите вероятността да се заразите и заболеете от морбили, ако не сте ваксиниран или преболедувал, апелират експертите", съветват здравните власти.

#заболели от морбили #нови случаи на морбили

