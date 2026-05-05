Общо 225 са случаите на морбили в страната

Общо 225 са случаите на морбили в България, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването. Данните са към 4 май т.г. Заболелите от морбили са в седем области, най-много са регистрираните случаи във Враца - 150, показват данните. Болни са регистрирани и в областите Плевен - 48, Ловеч - 18, София-град - четирима, Варна - трима, Монтана - един, София-област - един.

От всички регистрирани случаи на морбили 189 са сред деца, като под една година са 20 деца, от една до четири години са 61 деца, от пет до девет г. - 62 деца, от 10 до 14 г. - 33 деца, от 15 до 19 г. - 15. Във възрастовата група 20 - 24 г. са отчетени седем заболели от морбили, във възрастовата група 25 - 29 г. - трима, във възрастовата група 30 - 34 г. - петима, във възрастовата група 35 - 39 г. - трима. Над 40-годишна възраст са 16 пациенти.

Данните показват, че 118 от заболелите не са ваксинирани заради ненавършена възраст за имунизация или други по причини. При 19 от заразените имунизационният статус е неизвестен. При останалите болни има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването в страната през март са приложени 28 194 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Първите случаи на морбили за тази година бяха съобщени от Здравното министерство на 19 март. Тогава беше разпоредена извънредна имунизация срещу морбили на всички деца с пропуснати ваксини.

Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив. Ваксинацията е задължителна и се извършва при навършване на 13-месечна възраст, а след това на 12-годишна възраст.