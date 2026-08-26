Обвиниха Рахийм Стърлинг в опасно шофиране

Бившият национал на Англия Рахийм Стърлинг беше обвинен в опасно шофиране след автомобилна катастрофа, съобщиха от местната полиция, цитирани от агенция ДПА.

Властите в Хемпшир и остров Уайт информираха, че обвиненията са повдигнати, като превозното средство е самокатастрофирало на магистрала M3 в посока юг на 28 май.

31-годишният футболист е обвинен в опасно шофиране, притежание на азотен оксид за вдишване и непредоставяне на проба.

В сблъсъка не са участвали други превозни средства и няма съобщения за пострадали. Стърлинг трябва да се яви за изслушване в съда на 15 септември.

Нападателят има 20 гола в 82 мача за националния тим на Англия, помагайки на отбора на селекционера Гарет Саутгейт да достигне до полуфиналите на Световното първенство през 2018 година.

В момента Рахийм Стърлинг е без клуб, след като се раздели с нидерландския Фейенорд.