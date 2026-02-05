Обвиняемата за насилие над животни в с.Царево жена остава в ареста

Районният съд в Свищов наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на обвиняемата за насилие над животни. Съдът уважи искането на Районна прокуратура - Велико Търново и на самата обвиняема и я остави в ареста.

Наблюдаващият прокурор по делото Калинка Тодорова съобщи, че жената сама е пожелала да остане задържана. Тодорова допълни, че по време на заседанието прокуратурата е поддържала своето искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение и посочи, че се очаква решението на съда.

Адвокатът на обвиняемата каза пред журналисти, че жената е неосъждана, до момента няма други повдигани обвинения, има постоянна работа и адрес и няма нито един довод, който да налага извода, че би могла да извърши друго престъпление. Деятелността е приключила преди повече от три години, оттогава не са извършени никакви деяния, не се е укрила, посочи адвокат Мариета Кръстева. Нито би могла да повлияе на разследването, нито на свидетели, които основно са в чужбина – нито знае чужди езици, нито има такава компютърна грамотност, нито е била основно действащо лице, коментира тя. Адвокат Кръстева добави още, че обвиняемата твърди, че е била принудена да извършва тези действия.

Делото се гледа при закрити врата. Заседанието на съда продължава с гледане на мярката за неотклонение на втория обвиняем по делото.

Вчера на двамата бяха повдигнати обвинения за това, че са изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеоклиповете в интернет. Разследването е започнало след сигнал, подаден от природозащитна организация.

Снимки: БТА