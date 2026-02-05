БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обвиняемата за насилие над животни в с.Царево жена остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Жената сама е пожелала да остане задържана

обвиняемата насилие животни жена остава ареста
Слушай новината

Районният съд в Свищов наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на обвиняемата за насилие над животни. Съдът уважи искането на Районна прокуратура - Велико Търново и на самата обвиняема и я остави в ареста.

Наблюдаващият прокурор по делото Калинка Тодорова съобщи, че жената сама е пожелала да остане задържана. Тодорова допълни, че по време на заседанието прокуратурата е поддържала своето искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение и посочи, че се очаква решението на съда.

Адвокатът на обвиняемата каза пред журналисти, че жената е неосъждана, до момента няма други повдигани обвинения, има постоянна работа и адрес и няма нито един довод, който да налага извода, че би могла да извърши друго престъпление. Деятелността е приключила преди повече от три години, оттогава не са извършени никакви деяния, не се е укрила, посочи адвокат Мариета Кръстева. Нито би могла да повлияе на разследването, нито на свидетели, които основно са в чужбина – нито знае чужди езици, нито има такава компютърна грамотност, нито е била основно действащо лице, коментира тя. Адвокат Кръстева добави още, че обвиняемата твърди, че е била принудена да извършва тези действия.

Делото се гледа при закрити врата. Заседанието на съда продължава с гледане на мярката за неотклонение на втория обвиняем по делото.

Вчера на двамата бяха повдигнати обвинения за това, че са изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеоклиповете в интернет. Разследването е започнало след сигнал, подаден от природозащитна организация.

Снимки: БТА

#насилие над животни

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
2
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
3
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
4
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
5
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
6
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокуратурата в Бургас се самосезира по публикации за незаконна дейност в салони за красота
Прокуратурата в Бургас се самосезира по публикации за незаконна дейност в салони за красота
КС ще се произнесе по казуса "Сарафов" КС ще се произнесе по казуса "Сарафов"
Чете се за: 01:00 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
ВСС увеличи заплатите на магистратите и съдебните служители ВСС увеличи заплатите на магистратите и съдебните служители
Чете се за: 02:35 мин.
Правосъдният министър предлага законови промени, свързани с педофилията Правосъдният министър предлага законови промени, свързани с педофилията
Чете се за: 01:22 мин.
Българската следа в досиетата "Епстийн" Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Обвиняемата за насилие над животни в с.Царево жена остава в ареста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Отиде си комикът Илия Цоцин
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ